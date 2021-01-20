Чемпионат по автогонкам на льду состоится в Карабаше

Участниками события станут около 50 гонщиков

Карабаш во второй раз примет чемпионат по автогонкам на льду. В соревнованиях, которые пройдут в эту субботу, 23 января, примут участие 50 гонщиков из Копейска, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Снежинска, Трехгорного и Челябинска. Как сообщает «Карабашский рабочий», для спортсменов подготовлена трасса длиной в шесть километров.



«Участники будут выступать в нескольких классах: „леди“, „стандарт передний привод“, „стандарт задний привод“, „стандарт полный привод“, „тюнинг передний привод“, „тюнинг задний привод“, „абсолют передний привод“, „абсолют задний привод“, „абсолют полный привод“. За безопасностью во время гонки будут следить МЧС, отряд спасателей, бригада скорой помощи и полиция»,— пишет портал «Карабашский рабочий».

Мероприятие стартует в 8:30 с регистрации участников. С 9:00 начнутся тренировки, а в 11:30 состоится открытие чемпионата и начало соревнований. Церемония награждения — в 17:00. Победителям заездов вручат кубки, медали и памятные призы. Отметим, что стоимость участия в мероприятии составляет 1 300 рублей. Для зрителей вход свободный.