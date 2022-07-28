Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте объявила о том, что чемпионат мира — 2023 по хоккею, который должен был пройти в России в Санкт-Петербурге, состоится в Финляндии и Латвии.
Совместная заявка Финляндии и Латвии стала единственной после того, как Венгрия и Словения (Будапешт/Любляна) отозвали свои заявки. Городами, в которых состоится турнир, стали Тампере и Рига. Отметим, что сборные России и Белоруссии по хоккею не примут участия в ЧМ-2023. Национальные команды пропустят текущее мировое первенство.
Напомним, чемпионат мира 2023 года должна была принять Россия. Однако Международная федерация хоккея приняла решение лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года из-за ситуации на Украине.
Ранее решением совета был отменен чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске. Также Международная федерация хоккея отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок.
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