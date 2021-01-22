Чемпионат и первенство Челябинской области по биатлону прошли в Златоусте

На стартах выступили более 80 спортсменов

В Златоусте на стадионе имени Ишмуратовой прошли чемпионат и первенство Челябинской области по биатлону. Всего на старты, которые проходили 19 и 20 января, вышло около 80 спортсменов, представляющих пять городов региона, сообщает портал «Златоустовский рабочий».



«Для южноуральских спортсменов соревнования могут стать билетом на первенство России. По итогам соревнований будут определены участники первенства УрФО — четыре девушки и четыре юноши»,— пишет «Златоустовский рабочий».

В оба соревновательных дня на лыжню комплекса выходили спортсмены в восьми категориях, а гонки состоялись на дистанциях от трех до десяти километров. Успешнее всего на чемпионате и первенстве региона себя показали биатлонисты из Магнитогорска. На их счету 15 призовых мест. Десять наград у представителей челябинской школы «Металлург-спорт», столько же у биатлонистов из СШОР № 1 Златоуста. Три награды завоевали представители миасской СШОР № 4, две — челябинской СШОР № 5, еще одна медаль у спортсмена из снежинской «Олимпии».