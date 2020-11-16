Челябинцы завоевали шесть медалей на чемпионате России по тхэквондо

Пять из них в копилку областной команды принесли девушки.

Продуктивным выдался для челябинских тхэквондистов чемпионат России по этому виду спорта, который проходил в Москве. Спортсмены из Челябинской области завоевали шесть медалей.



Всего регион на соревнованиях представляли 30 человек. Несмотря на трудный старт, южноуральцы сумели набрать ход к концу чемпионата, а три золотые, серебряная и две бронзовые медали позволили занять общекомандное второе место. Сильнее челябинцев оказались лишь спортсмены из Москвы, а замкнула тройку команда из Санкт-Петербурга.

«Особенно успешно на кортах в Москве выступили челябинские девушки. Пять из шести медалей Южный Урал по традиции взял именно в женском тхэквондо. Чемпионками страны и сильнейшими спортсменками России стали: Татьяна Минина — в весе до 53 кг, Кристина Прокудина — в весовой категории до 62 кг, а также Анастасия Бакланова — в весе до 67 кг»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что в финале Анастасия Бакланова встретилась с другой представительницей Челябинской области — Маргаритой Близняковой. В итоге именно первая одержала победу.

У мужчин единственную медаль в последний день соревнований завоевал Олег Кириллов, выступавший в весе до 87 килограммов. Помимо прочего, на чемпионате страны отметились и челябинские судьи. На соревнованиях работали арбитры Алексей Сентюрев и Анастасия Антакова.