Южноуральцы завоевали семь медалей на соревнованиях по спортивной ходьбе

В числе победителей — Василий Мизинов, выигравший дистанцию в 20 километров

Семь медалей завоевали челябинские легкоатлеты на чемпионате России по спортивной ходьбе. В числе победителей — Василий Мизинов, который стал первым на дистанции в 20 километров. О достижении легкоатлета ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.



Несколько турниров по спортивной ходьбе проходит в Сочи. В течение двух дней состоялись командный чемпионат России среди взрослых спортсменов, командное первенство России среди юниоров до 20 лет, Всероссийские соревнования до 23 лет и межрегиональные соревнования «Юный скороход». Всего на соревнования отправилось 29 спортсменов. Василий Мизинов финишировал с результатом 1.18,44, показав сильнейшее время.

«Отличились и другие южноуральские ходоки, став призерами в различных видах программы. Так, среди юниоров до 20 лет серебряным призером стал Дмитрий Грамачков, бронзу среди юниоров до 23 лет завоевал Алексей Ишмаметьев. Третьим к финишу в ходьбе на 35 километров среди мужчин пришел Кирилл Шутов. Порадовали и южноуральские спортсменки. Среди юниорок на 10 километров Елена Сборец завоевала золото, а Юлия Халилова — бронзу. Александра Симакова заняла третье место в состязаниях юниорок до 23 лет», — рассказали в министерстве спорта региона.

Отметим, спортсменам приходится выступать в условиях сильного ветра и холода. В субботу, 20 февраля, состоится розыгрыш комплектов наград в различных видах программы. Затем будут подведены итоги командного чемпионата и первенства России по спортивной ходьбе.