Челябинцы завоевали путевки на чемпионат мира по подводному плаванию

Софья Стрелец и Дмитрий Сметанкин вошли в состав сборной России по итогам Кубка страны

«В этом году вопрос участия российских спортсменов в международных состязаниях МОК дал на откуп федерациям. Международная федерация подводного плавания приняла единогласное решение допустить спортсменов из России до участия в стартах. В состав сборной России вошли восемь спортсменов, в том числе двое с Южного Урала, и два тренера»,

— рассказал наставник челябинских пловцов Евгений Богданов.