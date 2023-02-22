В Санкт-Петербурге прошел Кубок России по подводному спорту, на котором спортсмены кроме медалей боролись за путевку на чемпионат мира. Челябинские подводники Софья Стрелец и Дмитрий Сметанкин завоевали в общей сложности пять медалей и вошли в состав сборной России, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.
Челябинскую область на турнире представляли пять спортсменов: Дмитрий Сметанкин и Софья Стрелец, Татьяна Степанова, Константин Алмазов и Рустам Янбаев. 20-летняя воспитанница тренера Евгения Богданова Софья Стрелец завоевала золото в «ныряние 8 раз по 50 метров», серебро в «16 раз по 50 метров», а также стала третьей в «скоростное апноэ 100 метров».
Другой южноуральский пловец Дмитрий Сметанкин занял первое место в динамическом апноэ в ластах с результатом 250 метров. Кроме того Дмитрий стал бронзовым призером в «динамическом апноэ в классических ластах». После успешного выступления на Кубке России челябинские спортсмены отобрались на чемпионат мира, который пройдет в мае в Кувейте.
«В этом году вопрос участия российских спортсменов в международных состязаниях МОК дал на откуп федерациям. Международная федерация подводного плавания приняла единогласное решение допустить спортсменов из России до участия в стартах. В состав сборной России вошли восемь спортсменов, в том числе двое с Южного Урала, и два тренера», — рассказал наставник челябинских пловцов Евгений Богданов.
Добавим, что в прошлом году на проходившем в Москве чемпионате России по подводному спорту челябинский пловец Дмитрий Сметанкин завоевал золотые медали в классическом и динамическом апноэ.
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