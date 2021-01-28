Челябинцы завоевали призовые места на шахматном турнире

В городе прошел фестиваль памяти Михаила Лозоватского





В Челябинске завершился международный шахматный фестиваль, посвященный памяти первого президента южноуральской федерации шахмат Михаила Лозоватского. В соревнованиях, которые состояли из двух турниров, приняли участие 114 шахматистов, в их числе — 25 гроссмейстеров.



В турнире «А» победителем стал представитель Курганской области Тагир Салемгареев. Лучшего здесь удалось определить лишь по дополнительным показателям, поскольку за десять туров сразу семь участников набрали по семь очков. Челябинец Павел Панкратов замкнул шестерку лидеров. Другой представитель столицы Южного Урала Ярослав Ремизов начал турнир с 33-й позиции, набрал 6,5 балла и завершил соревнования на восьмой строчке.

«Турнир „В“: Здесь победителем стал тренер МБУ СШ № 9 мастер ФИДЭ Иван Фролов, завоевавший восемь очков из десяти возможных. Второй приз достался Михаилу Егорову, отставшему от победителя на 0,5 балла. С таким же результатом третьим к финишу пришел южноуралец Иван Морозов»,— рассказали ИА «Первое областное» в управлении по физической культуре и спорту Челябинска.

Отметим, в дополнительных номинациях опен-турнира недосягаемыми для соперников стали воспитанники спортшколы № 9. Среди женщин лучшей стала Карина Шамсутдинова, а Илья Сорокин был признан лучшим среди участников с рейтингом до 1 400.