Челябинцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Студенты УралГУФКа выиграли награды «Звезды студенческого спорта»

В Москве прошли Всероссийские соревнования среди студентов по легкой атлетике среди студентов «Звезды студенческого спорта», команда УралГУФКа завоевала бронзовые медали, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В соревнованиях принимали участие более 100 команд, поделенных на группы по наличию спортивной кафедры, около 600 спортсменов из 32 субъектов РФ боролись за медали.

Конкуренция в соревнованиях вносила неразбериху в командном зачете, что создавало определенный интерес и навязывало борьбу за каждое очко.