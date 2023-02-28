Челябинцы завоевали медали на чемпионате УрФО по ездовому спорту

Гонки на собачьих упряжках прошли в Кургане

Спортсмены Челябинской области успешно выступили на чемпионате и первенстве УрФО по снежным дисциплинам ездового спорта. Они завоевали две медали в гонках на собачьих упряжках и добились права выступить на чемпионате России, который пройдет в начале марта в Вологодской области, сообщает региональный Минспорт.

Подобные соревнования Курган проводил впервые. В них выступили представители всех шести субъектов УрФО. Они состязались в нескольких видах программы: заездах на нартах, запряженных двумя, четырьмя и шестью собаками, а также в дисциплине скиджоринг (когда одна собака везет спортсмена-лыжника). Победители соревнований боролись не только за кубки и медали, но и за путевки на чемпионат и первенство России по ездовому спорту, которые пройдут в начале марта в Вологодской области.

Успешно выступили на окружных состязаниях южноуральские спортсмены. В их активе две медали, а также несколько мест в шестерке сильнейших в различных видах программы. Так, победителем соревнований в скиджоринге стал Глеб Симаченко. Бронза в спринтерских заездах на нартах из шести собак на счету Ивана Попкова.

Достойные результаты показали и наши девушки. Так, в заезде на нартах с четырьмя собаками сразу две спортсменки вошли в шестерку сильнейших: у Натальи Леонтьевой 5-е место, у Ольги Лобачевой — 6-е.

Таким образом, Глеб Симаченко завоевал право выступить на чемпионате России. Отметим, что он является постоянным участником состязаний по ездовому спорту.