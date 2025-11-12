Челябинцы завоевали восемь медалей на первенстве мира по шашкам

Соревнования в Турции собрали более 170 участников из 12 стран

Сборная России триумфально выступила на первенстве мира по шашкам в Турции. На соревнования отправились 84 спортсмена, из них 50 — завоевали медали. В составе национальной команды отличились шашисты Челябинской области. В их активе восемь медалей, а победителями турнира стали Михаил Шпайзман, Кристина Ватолина и Марья Дзекун, сообщает региональная федерация шашек.

Первенство мира по шашкам-64 прошло в трех дисциплинах — классической, быстрой и молниеносной игре. За награды боролись представители 12 стран — России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Эстонии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Венгрии, Румынии и Замбии.

Воспитанники челябинской спортшколы № 9 завоевали восемь медалей. Победителями первенства мира стали Марья Дзекун в классике и Михаил Шпайзман в молниеносной программе. Одна выиграла турнир среди девушек до 17 лет, другой — среди юношей до 11 лет. Подготовили шашистов тренеры Вячеслав Новицкий и Александр Ширяев соответственно.

На фото (слева направо): Мария Дзекун, Кристина Ватолина, Ульяна Пушкарева

В очередной раз подтвердила свой высокий уровень подготовки Кристина Ватолина. Титулованная спортсменка выиграла титул сильнейшей среди юниорок. Отметим, что подопечная Алексея Шонина выиграла также серебро командного чемпионата мира в составе сборной России.

Сразу три награды региону принесла Ульяна Пушкарева. Она завоевала серебро в группе девушек до 11 лет в молниеносной игре, а также две бронзы — в «классике» и быстрой игре. Тренируется спортсменка под руководством Евгения Журавлева. Кроме того, бронзовыми призерами соревнований стали также Алексей Ахраменко и Александр Ширяев.

На фото (слева направо): Михаил Шпайзман, Александр Ширяев, Алексей Ахраменко

Сборная России уверенно выиграла командный зачет, завоевав 79 медалей. На втором месте представители Беларуси с 15 наградами, замкнула тройку призеров сборная Узбекистана — 8 медалей.