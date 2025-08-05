Челябинцы завоевали 12 медалей на международном турнире по настольному теннису

Призерами соревнований среди атлетов с ПОДА стали пять южноуральцев

В Астане (Казахстан) завершился международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем приняли участие 150 атлетов из 14 стран. Успешно выступили в состязаниях воспитанники челябинской спортшколы «Преодоление» — пять наших земляков завоевали 12 медалей, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Одним из героев соревнований стал Никита Новиков. Челябинский спортсмен завоевал в Астане две золотые медали, выиграв состязания в одиночном и смешанном разрядах. Кроме того, в его активе серебро в парном разряде.

Подтвердил свой высокий уровень мастерства и Тимур Хуснуллин. Он также не знал поражений в двух дисциплинах, взяв золото в одиночном и парном разрядах. Стали призерами соревнований и их земляки Сафина Файзутдинова (серебро и бронза), Иван Карпов (серебро и две бронзы) и Ирина Воронина (две бронзы).

Отметим, что Россию на международном турнире представляли 20 паралимпийцев. Челябинские спортсмены тренируются под руководством Виталия Поздина.