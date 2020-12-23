Челябинцы заняли весь пьедестал на соревнованиях по пулевой стрельбе в Удмуртии

Всего в активе южноуральцев — пять наград разных достоинств

Весь пьедестал на соревнованиях по пулевой стрельбе достался челябинцам. Мероприятие, посвященное памяти Героя СССР Татьяны Барамзиной, проходило с 17 по 23 декабря в городе Глазов, Удмуртия. В нем приняли участие и воспитанники МБУ СШОР Челябинска по пулевой стрельбе. Как рассказали сайту «Первый областной» в городском управлении физкультуры и спорта, всего в активе спортсменов из южного Урала пять наград, три из которых — золотые.



«Спортсменки школы заняли весь пьедестал. Победу принесло упражнение МПП-30. Первое место — Дарья Кушнерчук, второе место — Валерия Гоголева, третье место — Юлия Малаева. На упражнении ПП-60 бронзовые медали у Валерии Гоглевой и Юлии Малаевой»,— рассказали «Первому областному» информагентству в управлении ФКиС Челябинска.

Также на стартах отличился и тренер Денис Карташов. Он занял второе место. Отметим, что в статусе спортсмена на его счету две победы чемпионата Европы 2013 года.