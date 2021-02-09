Челябинцы выиграли золото на турнире по универсальному бою

Южноуральцы взяли медаль в категории «лайт»

Команда Челябинской области завоевала победу в разделе «лайт» на всероссийском турнире по универсальному бою. Соревнования проходили в учебно-спортивном комплексе УралГУФКа в Челябинске с 5 по 7 февраля. Всего в стартах приняли участие 446 спортсменов из 24 регионов страны. Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, помимо мужчин и женщина на всероссийском турнире приняли участие также юноши и девушки 14—15 и 16—17 лет.



«В общекомандном зачете в разделе „лайт-контакт“ победу одержали хозяева соревнований — спортсмены из Челябинской области. Второе место — у представителей Кузбасса, замкнули тройку призеров представители Свердловской области. В разделе „фулл-контакт“ вне конкуренции была команда из Кузбасса, второе место — у представителей Томской области, третье — у спортсменов Саратовской области»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, по положению турнира победители соревнований среди мужчин и женщин выполнили норматив мастера спорта РФ. Финалисты турнира среди юношей и девушек 16—17 лет сдали норматив кандидатов в мастера спорта РФ.