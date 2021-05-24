Челябинцы выиграли восемь медалей на соревнованиях по дартсу

В активе южноуральцев — два золота, три серебра и три бронзы

Представители Челябинской области выиграли восемь медалей на соревнованиях по дартсу. Всероссийские старты прошли с 21 по 23 мая в Тюмени. На счету южноуральцев, как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области, два золота, три серебра и три бронзы.

«С 21 по 23 мая в Тюмени состоялись всероссийские турниры по дартсу. Представители Челябинской области заняли 8 призовых мест на данных состязаниях. 21 и 22 мая в стенах колледжа производственных и социальных технологий состоялся Кубок памяти Игоря Тюшнякова, а 23 мая — Кубок Западной Сибири. Участниками соревнований стали 124 человека участников из 15 регионов России»,— сообщили представители минспорта региона.

В Кубке Западной Сибири единственную золотую медаль южноуральцы выиграли в микст-разряде. Победителями стали Наталья Яковлева, Владимир Пашенцев, Дмитрий Ситкарев. Еще две медали атлеты Челябинской области выиграли в женском одиночном разряде: второе место у Оксана Андрончик, а Наталья Яковлева выиграла бронзу.

В женском командном разряде Кубка имени Тюшнякова Оксана Андрончик, Наталья Яковлева, Марина Шакирова, Александра Земцова стали вторыми. Также Наталья Яковлева и Александра Земцова выиграли серебро в женском парном разряде. У мужчин в командном разряде третье место: Александр Башарин, Александр Климов, Владимир Пашенцев, Дмитрий Ситкарев. Также две медали челябинцы завоевали на Кубке Туры. В мужском одиночном разряде первое место у Дмитрия Ситкарева, второе — у Михаила Макушина.