Челябинцы выиграли международный турнир по нардам

Призерами соревнований в Ереване стали Айк Долунц и Арсен Марукян

В столице Армении завершился представительный международный турнир по нардам, собравший более 150 спортсменов из 20 стран. Победителями в парных состязаниях по коротким нардам стали челябинцы Айк Долунц и Арсен Марукян, сообщает региональный Минспорт.

Международный турнир «Гран-при Армении» прошел в Ереване с 27 по 31 августа. В дисциплине «короткие нарды» проявили себя челябинцы Айк Долунц и Арсен Марукян, победившие в парных состязаниях. Непросто для них сложился четвертьфинальный поединок, в котором им противостояли фавориты турнира из Германии. Российский дуэт вышел победителем в этом поединке.

Не менее драматичным получился и финальный поединок, где соперниками челябинцев стали представители Грузии. Все решилось в заключительной партии, в которой наши земляки праздновали победу. Итоговый счет — 9:8.

Напомним, что в 2024 году в России состоялся первый официальный чемпионат страны по нардам. Соревнования в Санкт-Петербурге собрали более 350 участников из 60 регионов. На этом турнире бронзовую медаль Челябинской области принесла Ксения Нагаева.