Челябинцы выиграли десять медалей на турнире по дзюдо в Тюмени

Состязания были посвящены памяти героев отечества

Десять медалей завоевали челябинские дзюдоисты на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Награды были выиграны южноуральцами в новом турнире, посвященном памяти героев отечества. В активе дзюдоистов из Челябинской области — одна золотая, три серебряных и шесть бронзовых медалей. Как отметил старший тренер юношеской сборной Челябинской области, мастер спорта России международного класса Сергей Лепихин, сборная региона приехала на турнир в одном из сильнейших составов и показала успешное выступление.

«Ребята старались, выполняли все установки тренерского состава. Хотелось бы отметить тренеров-коллег из Коркино Константина Глухова и Андрея Мудрого, а также Дениса Шенерта из челябинского клуба „Лион“, которые активно участвовали в разминке спортсменов и в организационных вопросах, поблагодарить руководство Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера, которое нас отправило на этот хороший, крупный, представительный турнир. Это были одни из заключительных всероссийских состязаний этого сезона»,— подчеркнул Сергей Лепихин.

Победителем стал Никита Крутиков, боровшийся в весе до 55 килограммов. Серебро получили Егор Лимонов в категории 50 килограммов, Ольга Амирбекова в весе до 48 килограммов и Кира Тамазаева в категории 63 килограмма. Бронзовые награды добыли Савелий Ходырев в весе до 46 килограммов, Иван Епишкин в категории 55 килограммов, Игорь Сушан и Антон Исаков, боровшиеся в весе до 60 килограммов, Мария Безносова в категории до 52 килограммов и Арина Бисенова в весе до 57 килограммов. Добавим, всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов со всей страны.

Отметим, сейчас у челябинских дзюдоистов стартует летний период, во время которого они будут готовиться к новым турнирам. Уже в августе планируется принять участие в Кубке ММК в Магнитогорске, а 18 сентября в челябинском Центре олимпийской подготовки состоится первенство региона по дзюдо.