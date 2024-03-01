Челябинцы установили мировой рекорд на соревнованиях по радиоспорту

За 48 часов они провели более 10 тысяч двусторонних радиосвязей

Девять спортсменов-радистов из Челябинской области стали обладателями уникального достижения. На Кубке мира по радиосвязи на коротких волнах они не только выиграли золотые медали, но и установили высшее мировое достижение: за 48 часов челябинская команда провела 10 085 двусторонних радиосвязей. В соревнованиях приняли участие более 8 тысяч спортсменов из 120 стран, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В состав сборной Челябинской области на Кубок мира по радиоспорту были заявлены 9 спортсменов во главе с капитаном южноуральской команды, одним из самых опытных и титулованных спортсменов Юрием Куриным. Помимо него в заявку вошли Сергей Полянский, Эдуард Калинин, Александр Смагин, Александр Коннов, Руслан Веричев, Олег Черников, Вячеслав Лосев и Илья Падерин.

Важная деталь: для проведения состязаний по радиоспорту участникам не нужно собираться на какой-то определенной площадке, как это происходит в других видах спорта.

«Состязания по радиоспорту проводятся на местах расположения радиостанций. В Челябинской области есть три соответствующие позиции с необходимыми для этого антеннами высотой до 52 метров», — объяснил Первому областному Юрий Куриный.

Южноуральским радистам удалось не только стать победителями соревнований, но и установить мировой рекорд. За 48 часов они установили 10 085 двусторонних радиосвязей.

«За этот промежуток времени на радиоспортивных диапазонах (их 6), надо было провести максимальное количество двухсторонних радиосвязей с корреспондентами из разных стран, то есть установить с ними контакт, обменяться позывными и контрольными номерами, занести их в журнал и продолжить работу», — объяснил о формате проведения состязаний по радиоспорту Юрий Куриный.

Поскольку диапазонов 6, а участников команды 9, то на каждого любителя радиоспорта выпала серьезная физическая нагрузка — примерно по 8 часов работы на соревнованиях и 4 часа отдыха. Впрочем, к таким нагрузкам нашим землякам не привыкать. Челябинская область в радиоспорте уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокие результаты на международном уровне. В прошлом году, например, они стали чемпионами мира, а теперь подтвердили звание сильнейших на Кубке мира.

«Установить мировой рекорд, конечно же, приятно. Но еще важней то, что нам удалось сделать золотой дубль — то есть победить в одном сезоне как на чемпионате мира, так и Кубке планеты. Все-таки это очень редкое событие для радиоспорта. Я анализировал результаты соревнований и выяснил, что в последний раз такое удавалось сделать в 1983 году. И сделали это наши студенты Челябинского политехнического института», — добавил Юрий Куриный.

Впереди у южноуральских чемпионов новые соревнования, на которых нужно будет подтверждать свое мастерство. За сезон наша команда выступает, как правило, в 10 крупных стартах.