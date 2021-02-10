Челябинцы успешно выступили на VII Кубке гран-при по быстрым шахматам

Главный приз завоевал Александр Гутенев

Южноуральские шахматисты успешно выступили на VII Кубке Гран-при по быстрым шахматам. Соревнования проходили в Челябинске. Победителем основных соревнований стал Александр Гутенев. В юношеском турнире весь пьедестал остался за южноуральцами. Также представитель региона стал сильнейшим в играх среди ветеранов.



Обладателем Кубка Гран-при по быстрым шахматам стал Александр Гутенев. В финале южноуральский спортсмен обыграл представителя Кургана. О победе челябинского шахматиста ИА «Первое областное» рассказали в городском управлении по физической культуре и спорту. Всего в финальных соревнованиях приняли участие 16 шахматистов. Все они набрали наибольшую сумму из четырех лучших результатов отборочных турниров.

«Основные соревнования проводились по олимпийской системе. В финальном матче, как и в прошлом сезоне, встретились международные мастера — челябинец Александр Гутенев и Андрей Дрыгалов из Кургана. В итоге уже четвертый год подряд главный приз достается Александру Гутеневу, тренеру спортивной школы № 9»,— рассказали в управлении физкультуры и спорта Челябинска.

В юношеском турнире, который проводился по круговой системе, победу праздновал воспитанник СШ № 9 Ярослав Лебзак. Он завоевал шесть очков из семи и на 0,5 балла опередил челябинца Дениса Даниленко. Третий приз достался Ивану Морозову из Златоуста, набравшему 5,5 очка. В турнире ветеранов победу одержал челябинский тренер Александр Сотников. Отметим, в этой категории лучшего выявили по сумме очков за отборочные турниры.