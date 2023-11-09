В челябинском региональном центре спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера завершились всероссийские соревнования по джиу-джитсу, посвященные защитникам тыла «Слава Танкограда». Хорошие результаты на соревнованиях показали спортсмены из Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.

​​​​​В Челябинск приехали более 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Пермского краев, Новосибирской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей.

За медали сражались юниоры и юниорки 18—20, 16—17 лет, юноши и девушки 14—15, 12—13 лет. На домашнем турнире отлично выступили челябинские спортсмены. На счету южноуральских бойцов 22 золотые, 21 серебряная и 33 бронзовые медали.

Добавим, что сегодня в Барнауле стартовало первенство России по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет. На турнире выступят около 800 спортсменов из 76 регионов. Они разыграют 17 комплектов медалей. Челябинскую область в Алтайском крае будут представлять 14 дзюдоистов.