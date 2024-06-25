Челябинцы стали призерами соревнований по спортивному метанию ножа

Они впервые завоевали медали на чемпионате УрФО

Команда из Челябинской успешно дебютировала на соревнованиях по спортивному метанию ножа. Южноуральские спортсмены впервые отправились на чемпионат УрФО и стали призерами в двух дисциплинах. Победителем соревнований стал Сергей Сабиров, серебро завоевала Анна Беляева. Южноуральцы получили приглашение принять участие во всероссийском турнире в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат УрФО по спортивному метанию ножа прошел в Тюмени. Впервые в этих соревнованиях выступили и спортсмены Челябинской области. В турнире среди мужчин на дистанции 9 метров победу одержал Сергей Сабиров. В финале соревнований он набрал 115 баллов. Серебряным призером среди женщин на дистанции 3 метра стала Анна Беляева.





Спортивное метание ножа — это новый вид спорта в России, созданный в 2019 году. В марте этого года в минспорте Челябинской области было аккредитовано региональное отделение Общероссийской ФСОО «Спортивное метание ножа», которое возглавила Наталья Созданова. Это стало большим шагом для спортсменов к тому, чтобы выйти на новый виток своего развития.



«Мы очень рады тому, как выступили наши спортсмены в Тюмени. Это отличный для нас результат! У нас было не так много времени на подготовку к соревнованиям, но наши метатели справились с волнением, достойно представили регион на чемпионате УрФО», — отметила Наталья Созданова в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Она также добавила, что достойно выступили и другие челябинские спортсмены. Все они прошли отборочный тур и вышли в финал соревнований. Кроме того, они обратили на себя внимание со стороны коллег из других регионов. Челябинскую команду пригласили принять участие во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Санкт-Петербурге.

Отметим, что на церемонии открытия чемпионата УрФО Наталья Созданова выступила с показательным номером. Она продемонстрировала мастерство в фланкировке казачьей шашкой.