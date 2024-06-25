Команда из Челябинской успешно дебютировала на соревнованиях по спортивному метанию ножа. Южноуральские спортсмены впервые отправились на чемпионат УрФО и стали призерами в двух дисциплинах. Победителем соревнований стал Сергей Сабиров, серебро завоевала Анна Беляева. Южноуральцы получили приглашение принять участие во всероссийском турнире в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Чемпионат УрФО по спортивному метанию ножа прошел в Тюмени. Впервые в этих соревнованиях выступили и спортсмены Челябинской области. В турнире среди мужчин на дистанции 9 метров победу одержал Сергей Сабиров. В финале соревнований он набрал 115 баллов. Серебряным призером среди женщин на дистанции 3 метра стала Анна Беляева.
Спортивное метание ножа — это новый вид спорта в России, созданный в 2019 году. В марте этого года в минспорте Челябинской области было аккредитовано региональное отделение Общероссийской ФСОО «Спортивное метание ножа», которое возглавила Наталья Созданова. Это стало большим шагом для спортсменов к тому, чтобы выйти на новый виток своего развития.
«Мы очень рады тому, как выступили наши спортсмены в Тюмени. Это отличный для нас результат! У нас было не так много времени на подготовку к соревнованиям, но наши метатели справились с волнением, достойно представили регион на чемпионате УрФО», — отметила Наталья Созданова в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».
Она также добавила, что достойно выступили и другие челябинские спортсмены. Все они прошли отборочный тур и вышли в финал соревнований. Кроме того, они обратили на себя внимание со стороны коллег из других регионов. Челябинскую команду пригласили принять участие во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Санкт-Петербурге.
Отметим, что на церемонии открытия чемпионата УрФО Наталья Созданова выступила с показательным номером. Она продемонстрировала мастерство в фланкировке казачьей шашкой.