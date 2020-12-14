Челябинцы стали чемпионами России по кёрлингу

Южноуральская команда стала сильнейшей в группе Б на соревнованиях в Сочи.

Спортсмены из Челябинска стали чемпионами России по кёрлингу. Соревнования проходили в Сочи. Воспитанники МБУ СШОР «Юность-Метар» стали сильнейшими в группе Б среди десяти команд из пяти регионов, рассказали «Первому областному» в управлении физической культуры и спорта Челябинска.

«Челябинская команда стала сильнейшей среди мужских команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Краснодарского края. Команде чемпионов, в составе которой: Мишин Антон, Саморуков Михаил, Маструков Вячеслав, Алтухов Виктор, Иванчатенко Никита — предстоит большая подготовка. Впереди у ребят соревнования за призы высшей лиги А. Они запланированы на весну 2021 года»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении физкультуры и спорта областной столицы.

Вклад в командную победу внесли и тренеры — Ольга Пономарева и Олег Пригоренко. Отметим, что всего в соревнованиях в Сочи выступило 20 команд.