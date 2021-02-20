Челябинцы с поражением опорно-двигательного аппарата выиграли шесть медалей на чемпионате России по армрестлингу

В командном зачете сборная региона завоевала третье место

Челябинские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата выиграли шесть медалей на чемпионате и первенстве России по армрестлингу. Три из них — бронзовые.



Единственную золотую награду для Южного Урала добыла Ольга Бунина, выступавшая в весовой категории +65 килограммов в классе PID. Серебряные медали — на счету Дмитрия Хмелевского и Никиты Павленкова. Обладателями третьих мест стали Иван Михайлов, Дмитрий Егоров и Виктор Тагиров. Еще одну бронзовую южноуральцы выиграли в командном состязании среди мужчин.

«Участники, занявшие в личном зачете первые, вторые и третьи места в каждой весовой категории, были награждены памятными медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Сборные команды регионов, занявшие первые, вторые и третьи места в командном зачете, отмечены кубками и дипломами»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

XVII соревнования проходили в Орле с 15 по 19 февраля. В мероприятии принимали участие около 200 атлетов из 24 регионов страны.