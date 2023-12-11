Жителей Челябинской области приглашают подать заявки для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители в каждой из основных номинаций получат 300 000 рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона — 1 миллион рублей.
Конкурс «Ты в игре» проводится четвертый год подряд и направлен на поддержку проектов в сфере любительского спорта. Он проводится в рамках национального проекта «Демография».
«За три года проведения конкурса в нем приняло участие более 11 тысяч проектов со всей России. В четвертом сезоне „Ты в игре“ мы решили выделить в отдельные категории проекты, развивающие корпоративный спорт и спортивный туризм, добавив к основным номинациям конкурса две новые партнерские. Интерес к здоровому образу жизни стал популярным трендом в нашей стране в последние годы. Мы приветствуем желание людей уделять внимание не только своему здоровью, но и вовлекать в активный образ жизни окружающих», — отмечает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им улучшить навыки в спортивном менеджменте. Для 25 проектов, прошедших в финал, предусмотрена образовательная программа по оформлению презентаций и публичным выступлениям.
В конкурсе могут принять участие все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием детей до 18 лет.
На конкурс могут быть представлены проекты, которые функционируют в настоящее время и могут быть реализованы как в офлайн-, так и онлайн-форматах. В проект должны быть вовлечены не менее пяти человек, а у участника должно быть желание и план по дальнейшему масштабированию проекта. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте. Прием заявок пройдет с 21 ноября по 11 февраля 2024 года. Основные номинации конкурса, а также подробную информацию о четвертом сезоне «Ты в игре» можно узнать на официальном сайте конкурса.
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