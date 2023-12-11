Челябинцев приглашают принять участие в конкурсе «Ты в игре»

Победители всероссийского спортивного проекта получат 300 тысяч рублей на развитие своих идей

«За три года проведения конкурса в нем приняло участие более 11 тысяч проектов со всей России. В четвертом сезоне „Ты в игре“ мы решили выделить в отдельные категории проекты, развивающие корпоративный спорт и спортивный туризм, добавив к основным номинациям конкурса две новые партнерские. Интерес к здоровому образу жизни стал популярным трендом в нашей стране в последние годы. Мы приветствуем желание людей уделять внимание не только своему здоровью, но и вовлекать в активный образ жизни окружающих»,

— отмечает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.