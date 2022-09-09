Уже четвертый год подряд Лига здоровья нации при поддержке Министерства спорта РФ приглашает всех любителей спорта объединиться в команды и принять участие во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий». Для участия в соревновании необходимо собрать команду 20—50 человек в своей категории, сообщает региональный Минспорт.
В этом году чемпионат по фоновой ходьбе пройдет в рамках одноименной программы Лиги, которая призвана мотивировать людей к повышению ежедневной двигательной активности. Соревнования пройдут с сентября по ноябрь в следующих категориях: «корпоративные команды», «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений», «команды муниципалитетов», «семейные команды», «команды неформальных объединений граждан».
«С 2019 года Общероссийская общественная организация „Лига здоровья нации“ при поддержке Минспорта проводит командные чемпионаты России по фоновой ходьбе „Человек идущий“. Чемпионат традиционно проходит в нескольких соревновательных программах: для студенческих, корпоративных, муниципальных команд, семейных команд и команд пенсионеров и групп ЗОЖ. Отмечу, что „Человек идущий“ стал самыми массовыми соревнованиями в условиях пандемии. Я искренне рад, что соревнования из года в год становятся все популярнее и масштабнее. Что к нам присоединяются новые команды, что нас становится с каждым годом все больше», — рассказывает академик РАН Лео Бокерия.
Командные соревнования пройдут в два этапа. Предварительный этап пройдет с 10 сентября по 10 октября. В ходе него продолжается регистрация новых команд и участников. Также в течение предварительного этапа у капитанов команд есть возможность свободно менять состав участников. Зачетный этап пройдет с 15 октября по 15 ноября.
«Этот социальный проект, посвященный ходьбе и оздоровительным прогулкам, доказал свою актуальность и завоевал большую популярность в нашей стране. Сегодня он объединяет огромное количество людей самых разных возрастов и профессий вокруг ценностей спорта и здорового образа жизни. Соревнования по фоновой ходьбе дают прекрасную возможность каждому из участников проверить свои физические способности, продемонстрировать стойкость и умение точно рассчитывать свои силы. Министерство спорта Российской Федерации продолжит поддерживать инициативы и новые форматы спортивных и физкультурных мероприятий, которые позволяют расширить аудиторию, повысить вовлеченность населения в занятия спортом и способствуют популяризации физической культуры в стране», — говорит министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Для участия в соревновании необходимо собрать команду 20—50 человек в своей категории и зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». Оно считает шаги каждого члена команды в реальном времени и формирует рейтинги команд. Причем по сложившимся правилам соревнований от каждого участника в командный зачет учитывается не более 25 000 шагов в день. Команда может состоять минимум из 10 человек, а семейные команды — из трех.
Итоговый результат будет определяться как сумма средних результатов команды за дни соревнований. Победителем станет команда, показавшая лучший результат в своей программе. При равенстве показателей — команда, в которой больше участников. По итогам соревнований будут определены победители и призеры чемпионатов, организована и проведена церемония награждения.
Также в рамках чемпионата пройдет несколько челленджей — за личные достижения в ходьбе, за волю к победе, за спортивное мужество, за лучший рассказ или пост о ходьбе, за лучшую фотографию, посвященную ходьбе и др.
Отметим, что идейным вдохновителем чемпионата является президент Лиги, знаменитый кардиохирург, академик Лео Бокерия. Соревнования «Человек идущий» стали самыми массовыми (по количеству участников) и самыми безопасными соревнованиями 2020 и 2021 годов в России. В 2021 году в мобильном приложении «Человек идущий» зарегистрировалось более 150 000 человек, более 65 тысяч приняли участие в соревнованиях (2285 команд, 700 городов, 84 субъекта РФ), из них более 49 тысяч человек — старше 20 лет.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес