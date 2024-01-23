Жителей Челябинской области приглашают подать заявки для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители в каждой из основных номинаций получат 300 000 рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона — 1 миллион рублей, сообщает правительство Челябинской области.
Конкурс «Ты в игре» проводится четвертый год подряд и направлен на поддержку проектов в сфере любительского спорта. Он проводится в рамках национального проекта «Демография».
«С каждым годом все больше россиян вовлекаются в здоровый образ жизни. На сегодняшний день спортом занимается уже 70 млн человек, а цель к 2030 году — увеличить это количество до 105 млн граждан. Этому способствует большое число мер, которые реализуются в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“: строительство и реконструкция спортивных объектов и площадок, проведение спортивно-массовых мероприятий, развитие комплекса ГТО», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Подать заявку могут все граждане РФ, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ, а также российские индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты. Прием заявок продлится до 11 февраля 2024 года.
Основные номинации конкурса, а также подробную информацию можно узнать на официальном сайте конкурса.
Поддержка спортивных проектов, направленных на увеличение занимающихся спортом жителей страны, — одна из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
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