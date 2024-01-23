Челябинцев приглашают принять участие в спортивном конкурсе «Ты в игре»

Победители всероссийского спортивного проекта получат деньги на развитие своих идей

«С каждым годом все больше россиян вовлекаются в здоровый образ жизни. На сегодняшний день спортом занимается уже 70 млн человек, а цель к 2030 году — увеличить это количество до 105 млн граждан. Этому способствует большое число мер, которые реализуются в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“: строительство и реконструкция спортивных объектов и площадок, проведение спортивно-массовых мероприятий, развитие комплекса ГТО»,

— отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.