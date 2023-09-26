Челябинцев приглашают принять участие в соревнованиях «Человек идущий»

Регистрация на состязания по фоновой ходьбе уже открыта

Лига здоровья нации при поддержке Министерства спорта РФ приглашает всех любителей спорта объединиться в команды и принять участие во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий». Для участия в соревновании необходимо собрать команду 20–50 человек, сообщает региональный Минспорт.



Предварительный этап состоится с 26 сентября по 10 октября. В ходе него продолжается регистрация новых команд и участников. Зачетный этап пройдет с 15 октября по 15 ноября. По ходу соревнований спортсмены будут получать рекомендации экспертов Лиги для улучшения двигательного режима и ведения здорового образа жизни.



Для участия в соревновании необходимо собрать команду 20–50 человек и зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». Оно считает шаги каждого члена команды в реальном времени и формирует рейтинги команд.



Добавим, что идейным вдохновителем чемпионата является президент Лиги, знаменитый кардиохирург, академик Лео Бокерия. Соревнования «Человек идущий» стали самыми массовыми (по количеству участников) и самыми безопасными соревнованиями 2020 и 2021 годов в России. За четыре года количество участников выросло с 19 до 92 тысяч человек (с 405 до 3 438 команд). Проект «Человек идущий» вошёл в сборник лучших практик «Активное долголетие» 2020 и 2022 годов в рамках Национального проекта «Демография».

