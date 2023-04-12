Челябинцев приглашают принять участие в легкоатлетических забегах

Для любителей бега организуют соревнования на стадионе имени Елены Елесиной

Челябинский клуб любителей бега I Love Supersport открыл регистрацию на участие в «Дне спорта», который пройдет 15 апреля на стадионе имени Елены Елесиной. В рамках мероприятия пройдут беговая тренировка, чемпионат по общефизической подготовке и легкоатлетические забеги на различные дистанции, которые откроют новый летний сезон, сообщается в соцсетях челябинского любительского спортклуба.

Организаторы мероприятия предлагают всем участникам открыть новый легкоатлетический сезон открытой совместной тренировкой, чемпионатом по ОФП и забегами протяженностью от 1 до 5 км. Стоимость участия в «Дне спорта» составляет 500 рублей, подать заявку можно здесь.

Принять участие в мероприятии могут и дети до 10 лет — для них состоится забег Love Run. Начинающие любители бега могут попробовать себя на дистанции «контрольный километр», на которой организаторы дают возможность участникам оценить свои силы перед новым беговым сезоном. Также состоится забег среди клубных корпоративных команд, а завершит программу силовой турнир по общефизической подготовке.

Мероприятие пройдет 15 апреля с 8:00 до 12:00 на стадионе им. Е. Елесиной (проспект Ленина, 84).

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