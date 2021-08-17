Организаторы ставшего уже традиционным спортивно-массового мероприятия «Больше жизни» запустили старт заявок на участие в командной гонке, которая пройдет 22 августа на территории озера Лесное (Миасс).
Командная гонка «Больше жизни» — уникальный проект, объединяющий различные виды спорта и направленный на развитие и формирование активной жизненной позиции среди населения всех возрастов. Главные цели и задачи, которые ставят организаторы, — это пропаганда и формирование здорового образа жизни населения и развитие массового спорта в УрФО.
Участниками спортивно-массового проекта станут предприятия и организации УрФО. Командный взнос за участие составляет 16 500 рублей. Средства пойдут на организацию мероприятия. В рамках взноса каждому участнику команды обеспечены: вода, энергетик, горячий чай, хот-дог, сладости, презенты от партнеров.
Состав команды: 10 человек (5 мужчин и 5 женщин). Командам вместе предстоит преодолеть три этапа под названием «Земля», «Вода», «Воздух». В первый этап входит бег и зона кроссфита. Во второй этап включена веревочная переправа и стрельба. В последнем этапе — плавание, сапсерфы, лодки, ватерпольные ворота, командный остров 3×3.
Расписание мероприятия:
08.00—09.00 — Регистрация команд участников.
09.00—10.00 — Судейская. Осмотр трассы представителями команд.
10.00—11.00 — Открытие. Парад команд. Общая разминка.
11.00—18.00 — Прохождение трассы командами.
18.00—22.00 — Церемония награждения. Автопати.
На территории проведения мероприятия будут: парковка, кафе с горячим питанием, туалеты, баня, песчаный пляж, зоны отдыха, спасатели на воде и бригада скорой помощи. Стоимость входа болельщиков на территорию озера Лесное — 150 рублей. Информацию о предстоящем мероприятии можно посмотреть на сайте сердцеурала.рф
Автор: Степан Тимощук
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