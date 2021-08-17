Челябинцев приглашают принять участие в командной гонке «Больше жизни»

Спортивное мероприятие пройдет 22 августа в окрестностях Миасса

Организаторы ставшего уже традиционным спортивно-массового мероприятия «Больше жизни» запустили старт заявок на участие в командной гонке, которая пройдет 22 августа на территории озера Лесное (Миасс).



Командная гонка «Больше жизни» — уникальный проект, объединяющий различные виды спорта и направленный на развитие и формирование активной жизненной позиции среди населения всех возрастов. Главные цели и задачи, которые ставят организаторы, — это пропаганда и формирование здорового образа жизни населения и развитие массового спорта в УрФО.



Участниками спортивно-массового проекта станут предприятия и организации УрФО. Командный взнос за участие составляет 16 500 рублей. Средства пойдут на организацию мероприятия. В рамках взноса каждому участнику команды обеспечены: вода, энергетик, горячий чай, хот-дог, сладости, презенты от партнеров.



Состав команды: 10 человек (5 мужчин и 5 женщин). Командам вместе предстоит преодолеть три этапа под названием «Земля», «Вода», «Воздух». В первый этап входит бег и зона кроссфита. Во второй этап включена веревочная переправа и стрельба. В последнем этапе — плавание, сапсерфы, лодки, ватерпольные ворота, командный остров 3×3.



Расписание мероприятия:



08.00—09.00 — Регистрация команд участников.



09.00—10.00 — Судейская. Осмотр трассы представителями команд.



10.00—11.00 — Открытие. Парад команд. Общая разминка.



11.00—18.00 — Прохождение трассы командами.



18.00—22.00 — Церемония награждения. Автопати.



На территории проведения мероприятия будут: парковка, кафе с горячим питанием, туалеты, баня, песчаный пляж, зоны отдыха, спасатели на воде и бригада скорой помощи. Стоимость входа болельщиков на территорию озера Лесное — 150 рублей. Информацию о предстоящем мероприятии можно посмотреть на сайте сердцеурала.рф



Автор: Степан Тимощук

