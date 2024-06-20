Всероссийский олимпийский день проведут в челябинском парке Гагарина

В спортивном празднике могут принять участие все желающие

Завтра, 21 июня, вся страна будет отмечать Всероссийский олимпийский день. Спортивный праздник пройдет и в Челябинске. В ЦПКиО имени Гагарина состоятся показательные выступления спортсменов, автограф-сессия с титулованными атлетами, а самые юные участники примут участие в легкоатлетических забегах, сообщает региональный Минспорт.

В церемонии открытия спортивного праздника примут участие известные и титулованные южноуральские атлеты — участники и призеры Олимпийских игр, победители чемпионатов мира и Европы. Они же проведут фото- и автограф-сессию для всех желающих. Кроме того, на главной сцене ЦПКиО состоятся показательные выступления спортсменов.

Для юных атлетов проведут легкоатлетические забеги на дистанции 500 метров. В этих «Олимпийских забегах» могут принять участие дети от 9 до 13 лет. Победители и призеры состязаний получат дипломы Олимпийского комитета России, призы и памятные сувениры.

Гостей мероприятия также ждут интеллектуальные конкурсы на спортивную тематику, различные состязания и викторины с розыгрышем призов. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к спортивному празднику. Начало в 16:00.

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