Челябинцев приглашают на бесплатные хоккейные тренировки

На ледовых дворовых площадках будут работать профессиональные инструкторы

Этой зимой в Челябинске зальют 84 хоккейные коробки. Некоторые из них уже открылись, другие будут готовы до конца ноября. На каждом таком корте будет работать инструктор, который бесплатно будет заниматься с ребятами по месту жительства, сообщают в МБУ «Спортивный город».

Подготовка к зимнему сезону идет полным ходом. Специалисты МБУ «Спортивный город» ведут активную работу по заливке хоккейных кортов во дворах города. На этих площадках инструкторы будут бесплатно обучать и проводить тренировки с детьми не только по хоккею, но и футболу, скандинавской ходьбе и смешанным единоборствам.

Узнать расписание занятий можно по телефону 232-00-61 или в группе «Спортивного города» в соцсети «ВКонтакте». В 2020 году организация обслуживала 79 хоккейных кортов, в этом году таких площадок стало на пять больше.