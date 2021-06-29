Челябинцам презентуют Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги

Увидеть трофей могут все желающие в одном из салонов интернет-провайдера

Команда «Центурион» из Челябинска, победившая в Сочи на турнире по хоккею среди любительских команд России, презентует Кубок чемпионов в салоне розничной сети ПАО «Ростелеком» 30 июня с 10 до 20 часов на Цвиллинга, 10. Увидеть и запечатлеть трофей на фото может любой желающий, сообщает пресс-служба интернет-провайдера.

В этом году десятый Фестиваль Ночной хоккейной лиги проходил с 3 по 16 мая в Сочи на стадионах Олимпийского парка и собрал более 3 000 человек из 70 регионов страны. Новинкой фестиваля стала битва за трофей Кубка чемпионов, собравшего победителей дивизиона разных лет. Этот турнир выиграла команда «Центурион» из Челябинска во главе с ее создателем, капитаном Александром Пегеевым.

«Мы очень рады, что одержали победу среди лучших команд Ночной хоккейной лиги — победителей прошлых лет. Это говорит о достойном уровне игры челябинских ребят. Победа для нас очень символична, ведь команда „Центурион“ в 2012 году выиграла главный Кубок самого первого фестиваля лиги и получила грант от министерства спорта России на 100 миллионов рублей на строительство ледовой арены. В 2014 году арена была пристроена к хоккейной школе „Трактор“», − отметил капитан ХК «Центурион» Александр Пегеев.

Напомним, что в решающем поединке финала Ночной хоккейной лиги «Центурион» обыграл команду «Казанских драконов» со счетом 5:2 и завоевал титул сильнейшей российской любительской команды по хоккею.