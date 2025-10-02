Челябинцам предлагают написать диктант на знание спортивной истории

Присоединиться ко всероссийской акции можно как онлайн, так и дистанционно

В ближайшее воскресенье, 5 октября, стартует масштабный проект Олимпийского комитета России — «Спортивный диктант», на котором все желающие смогут проверить себя на знание олимпийской истории. Жители Челябинской области могут написать его как онлайн, так и дистанционно. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы присоединиться ко всероссийской акции.

Такую акцию в России проводят впервые, она направлена на развитие спортивной грамотности и популяризацию активного образа жизни, а цель проекта состоит в том, чтобы сформировать интерес к занятиям спортом у жителей страны.

В чем суть? В один день, 5 октября, все желающие смогут присоединиться к акции и написать «Спортивный диктант» — тестирование из 25 вопросов на тему отечественной и мировой спортивной истории. В основе диктанта вопросы об истории Олимпийских игр, титулованных атлетах, правилах соревнований по различным видам спорта и базовых аспектах здорового образа жизни.

«Спортивный диктант» пройдет одновременно по всей стране на разных площадках — спортивных центрах и образовательных учреждениях. Кроме того, можно принять участие в акции и дистанционно, главное — зарегистрироваться на официальном сайте проекта sportdiktant.ru.

В Челябинске в онлайн-формате написать диктант можно на нескольких площадках, предварительно пройдя процедуру регистрации.