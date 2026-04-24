Челябинскую спортшколу «Коре» по тхэквондо признали одной из лучших в России

Она стала лауреатом национальной премии Sport Facilities

В Москве на торжественной церемонии в Министерстве спорта РФ объявили лауреатов национальной премии Sport Facilities. Челябинская спортшкола «Коре» по тхэквондо заняла почетное третье место в номинации «Лучшая спортивная школа с инфраструктурой», сообщает региональная Федерация тхэквондо.

Честь представлять учреждение перед жюри и деловыми кругами спортивной индустрии выпала инструктору-методисту Виталию Карпову. Именно он защищал заявку школы и принимал награду из рук организаторов.

«Это действительно очень важное достижение для нашей школы. Данная премия объединяет лучших специалистов спортивной индустрии страны. Сегодня бренд нашей школы известен в деловых спортивных кругах, и мы будем продолжать его укреплять и дальше!» — отметил после награждения Виталий Карпов.

Национальная премия Sport Facilities («Спортивные сооружения») вручается с 2014 года и за это время стала главным знаком качества для всей индустрии спортивной инфраструктуры. Ежегодно экспертный совет и жюри, в состав которого входят авторитетные функционеры, представители бизнес-сообщества и титулованные олимпийские чемпионы, определяют лучшие проекты и организации, задающие стандарты развития спорта в регионах и стране в целом.

Отметим, что самым ярким и титулованным воспитанником СШОР «Коре» является серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка Европы Татьяна Минина. В Челябинске по распоряжению губернатора был открыт Центр тхэквондо — современный комплекс с развитой инфраструктурой.