Челябинскую шорт‑трекистку Анну Матвееву допустили к отбору на Олимпиаду‑2026

Она заменит в составе российской команды Анну Уразову из Екатеринбурга

Международный союз конькобежцев разрешил сделать замену в заявке российской команды на участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм — 2026. Право побороться за путевку на главные зимние старты четырехлетия получила челябинка Анна Матвеева. В российской сборной по шорт-треку она заменит Анну Уразову из Екатеринбурга, об этом сообщил на брифинге президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

В мае Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в отборе на Олимпиаду. В их число вошла челябинская конькобежка Анастасия Григорьева. Накануне стало известно, что поборется за путевку на ОИ-2026 в Италию и шорт-трекистка Анна Матвеева.

«Нам подтвердили замену одной спортсменки по медицинским показаниям, которая не сможет принять участие в квалификации к Олимпийским играм. Спасибо президенту и гендиректору, что услышали нас и согласовали», — отметил Николай Гуляев на пресс-конференции федеральным СМИ.

Руководитель СКР также сообщил, что место Анны Уразовой из Екатеринбурга займет Анна Матвеева из Челябинска. Он также добавил, что не сомневается в том, что российские спортсмены успешно пройдут квалификационные состязания и будут представлены на зимней Олимпиаде-2026.

Отметим, что Анна Матвеева уже много лет входит в состав национальной сборной по шорт-треку. Она неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов России. Отбор на ОИ в конькобежном спорте пройдет на этапах Кубка мира с 14 ноября по 14 декабря, в шорт-треке — в рамках Мирового тура с 16 октября по 30 ноября. Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.