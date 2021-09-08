Челябинскую область представят два спортсмена на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию

На лед арены «Трактор» выйдут два наших земляка

На предстоящих в южноуральской столице контрольных прокатах сборной России выступят два воспитанника челябинской школы фигурного катания. Никита Рахманин представит программу в парном катании с Кариной Акоповой, а Арина Ушакова выступит в танцах на льду с Максимом Некрасовым, сообщает региональная Федерация фигурного катания на коньках.

Два наших земляка начинали делать свои первые шаги в фигурном катании в челябинской СШОР «Тодес». Однако, добившись определенных высот, переехали в ведущие центры к известным специалистам, где и выросли в звезд российского фигурного катания. Так, Никита Рахманин в парном катании с Кариной Акоповой неоднократно становился призером первенств страны. На чемпионате России в Челябинске дуэт, выступающий ныне за Краснодарский край, сумел показать итоговый восьмой результат.

Арина Ушакова также родилась и выросла в Челябинске. Но в юном возрасте переехала в Подмосковье, где и состоялась как сильная спортсменка. Сейчас она выступает в танцах на льду с Максимом Некрасовым. В этом году пара выиграла золотые медали юниорского первенства России и теперь готовится бросить вызов лидерам национальной сборной страны.

Напомним, что в ближайшие выходные, 11—12 сентября, в Челябинске состоятся контрольные прокаты сильнейших фигуристов сборной России. Мероприятие пройдет в арене «Трактор». Спортсмены представят на суд публике свои предолимпийские программы, которые они готовят к зимним Играм-2022 в Пекине.

В конце августа на сайте Первого канала, который покажет трансляцию мероприятия в прямом эфире, был опубликован состав участников контрольных прокатов в Челябинске. Накануне в своем инстаграм-аккаунте знаменитый специалист и комментатор Тед Бартон сообщил о том, что будет работать на мероприятии в Челябинске.