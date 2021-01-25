Челябинскую область на этапе Кубка мира по сноуборду представят два спортсмена

Ярослав Степанко и Мария Волгина поделились ожиданиями от соревнований

Два южноуральских спортсмена представят регион на этапе Кубка мира по сноуборду, который пройдет на территории курорта «Банное» под Магнитогорском. В состав сборной России включены уроженцы Челябинской области Ярослав Степанко и Мария Волгина.



18-летний спортсмены уже зарекомендовали себя на международной арене. Ярослав Степанко впервые заявил о себе в 2019 году, когда выиграл две медали на юниорском чемпионате мира. С тех пор атлет стал регулярным участником этапов Кубка мира в составе сборной России. Мария Волгина свои главные победы одержала на всероссийских соревнованиях. В ее активе также есть выступление на Кубке мира на «Банном» в 2019 году.

«Мы с ноября уже начали подготовку к Кубку мира, тренировались в Европе, выступили на первенстве мира и на Кубках Европы, набрали достаточное количество очков, чтобы попасть на Кубок мира. Хочется порадовать болельщиков и себя лично хорошими результатами на предстоящих соревнованиях на «Банном»,— подчеркнула Мария Волгина.

Напомним, Кубок мира пройдет на территории курорта «Банное» 6 и 7 февраля. Ожидается приезд более 100 спортсменов из 16 стран. Они разыграют четыре комплекта наград — в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.