Одна из ведущих спортшкол Челябинска по футболу получит новый спортивный инвентарь. Футбольные мячи, сетки для ворот и угловые флажки ей направит управление по ФКиС администрации Челябинска. Команды «Академии футбола» заслужили такие подарки благодаря хорошим результатам на региональных и всероссийских турнирах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В этом году одна из команд спортшколы «Академия футбола» успешно выступила на первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов, став победителем соревнований. В челябинской спортшколе наравне с мальчишками, занимаются футболом и девчонки. В прошлом году, например, команда девушек вошла в восьмерку сильнейших на первенстве России.
«Для оттачивания мастерства юным чемпионам к летнему сезону закупили почти 150 мячей, угловые флаги и сетки на ворота разных размеров. Ребята успешно принимают участие в межрегиональных и всероссийских турнирах и заслужили своими результатами новый инвентарь», — сообщают в пресс-службе Управления по ФКиС.
Отметим, что накануне ребята из «Академии футбола» отправились на финал Всероссийских соревнований среди смешанных команд. Этот турнир среди мальчиков и девочек до 12 лет принимает Новороссийск. Туда отправилась челябинская команда под руководством тренеров Жанны Ибрагимовой и Андрея Чернявских.