Челябинской спортшколе «Академия футбола» закупили 150 мячей

Ребята получат новый инвентарь благодаря хорошим спортивным результатам

Одна из ведущих спортшкол Челябинска по футболу получит новый спортивный инвентарь. Футбольные мячи, сетки для ворот и угловые флажки ей направит управление по ФКиС администрации Челябинска. Команды «Академии футбола» заслужили такие подарки благодаря хорошим результатам на региональных и всероссийских турнирах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году одна из команд спортшколы «Академия футбола» успешно выступила на первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов, став победителем соревнований. В челябинской спортшколе наравне с мальчишками, занимаются футболом и девчонки. В прошлом году, например, команда девушек вошла в восьмерку сильнейших на первенстве России.

«Для оттачивания мастерства юным чемпионам к летнему сезону закупили почти 150 мячей, угловые флаги и сетки на ворота разных размеров. Ребята успешно принимают участие в межрегиональных и всероссийских турнирах и заслужили своими результатами новый инвентарь», — сообщают в пресс-службе Управления по ФКиС.

Отметим, что накануне ребята из «Академии футбола» отправились на финал Всероссийских соревнований среди смешанных команд. Этот турнир среди мальчиков и девочек до 12 лет принимает Новороссийск. Туда отправилась челябинская команда под руководством тренеров Жанны Ибрагимовой и Андрея Чернявских.