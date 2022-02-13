Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх завершились состязания по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 500 метров. Челябинка Ольга Фаткулина не смогла завоевать медаль, показав 10-й результат. Чемпионкой стала американка Эрин Джексон, у россиянки Ангелины Голиковой — бронза.
На старт соревнований среди женщин в конькобежном спорте на дистанции 500 метров были заявлены 30 спортсменок. В том числе и три россиянки — действующая чемпионка мира в этом виде программы Ангелина Голикова, Дарья Качанова и челябинка Ольга Фаткулина. Причем, все три наши спортсменки, по оценкам специалистов, могли рассчитывать на высокие места.
Среди главных претендентов россиянок назывались несколько соперниц — голландка Ютта Леердам (Нидерланды), Нао Кодайра (Япония), Эрин Джексон и Бриттани Боу (обе — США). Все они показывали наиболее стабильные и высокие результаты в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира.
«В Пекине наша конькобежная сборная способна завоевать несколько медалей. У нас хорошая и сильная команда. И все же в женском коротком спринте у нас наибольше шансы завоевать медали. Ангелина Голикова — чемпионка мира, Ольга Фаткулина показывает хорошие секунды на этапах Кубка мира. Верю, что наши девушки смогут побороться даже за золото», — сказала накануне старта Игр-2022 федеральным СМИ олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Ольга Фаткулина стартовала в последней, 15-й паре, с полячкой Анжеликой Войчик и имела возможность ориентироваться на результаты спортсменок, стартовавших ранее. В них долгое время лучшим был результат у японки Михо Такаги — 37,12. Однако в предпоследнем забеге его улучшила американка Эрин Джексон 37,04. Третье время показала россиянка Ангелина Голикова (37,21).
Челябинка неудачно стартовала — 10,59 (16-е время), но сумела прибавить по ходу дистанции. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы финишировать в числе призеров. Итог 37,76 и лишь 10-е место.
На Олимпийских играх-2022 Ольга Фаткулина выступит также на дистанции 1000 метров. Соревнования в этом виде программы пройдут 17 февраля.