Челябинской конькобежке Ольге Фаткулиной не удалось завоевать медаль в коротком спринте на Олимпиаде

Южноуральская спортсменка показала десятый результат на дистанции 500 метров

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх завершились состязания по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 500 метров. Челябинка Ольга Фаткулина не смогла завоевать медаль, показав 10-й результат. Чемпионкой стала американка Эрин Джексон, у россиянки Ангелины Голиковой — бронза.

На старт соревнований среди женщин в конькобежном спорте на дистанции 500 метров были заявлены 30 спортсменок. В том числе и три россиянки — действующая чемпионка мира в этом виде программы Ангелина Голикова, Дарья Качанова и челябинка Ольга Фаткулина. Причем, все три наши спортсменки, по оценкам специалистов, могли рассчитывать на высокие места.

Среди главных претендентов россиянок назывались несколько соперниц — голландка Ютта Леердам (Нидерланды), Нао Кодайра (Япония), Эрин Джексон и Бриттани Боу (обе — США). Все они показывали наиболее стабильные и высокие результаты в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира.

«В Пекине наша конькобежная сборная способна завоевать несколько медалей. У нас хорошая и сильная команда. И все же в женском коротком спринте у нас наибольше шансы завоевать медали. Ангелина Голикова — чемпионка мира, Ольга Фаткулина показывает хорошие секунды на этапах Кубка мира. Верю, что наши девушки смогут побороться даже за золото», — сказала накануне старта Игр-2022 федеральным СМИ олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ольга Фаткулина стартовала в последней, 15-й паре, с полячкой Анжеликой Войчик и имела возможность ориентироваться на результаты спортсменок, стартовавших ранее. В них долгое время лучшим был результат у японки Михо Такаги — 37,12. Однако в предпоследнем забеге его улучшила американка Эрин Джексон 37,04. Третье время показала россиянка Ангелина Голикова (37,21).

Челябинка неудачно стартовала — 10,59 (16-е время), но сумела прибавить по ходу дистанции. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы финишировать в числе призеров. Итог 37,76 и лишь 10-е место.

На Олимпийских играх-2022 Ольга Фаткулина выступит также на дистанции 1000 метров. Соревнования в этом виде программы пройдут 17 февраля.