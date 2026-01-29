Челябинскому баскетболисту выбили зуб во время матча на первенстве ДЮБЛ

Кирилл Никитин продолжил матч и помог своей команде выиграть у соперников из Самары

Курьезный случай произошел в баскетбольном матче между командами из Челябинска и Самары в первенстве ДЮБЛ. Игрок «ЧБК-2» Кирилл Никитин после жесткого столкновения с соперником сломал зуб. Медики оказали ему помощь, тренер усадил на лавку, но спустя некоторое время баскетболист снова вышел на площадку. И отомстил соперникам — благодаря его результативным действиям челябинская команда одержала победу с минимальным счетом 75:74, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Неприятный инцидент произошел в первой половине матча между командами «ЧБК-2» (Челябинская область) — «Самара-СШОР № 1». В одном из эпизодов сломали зуб одному из лидеров челябинского клуба Кириллу Никитину. Причем серьезно: до основания, оголив нерв.

«Мы поначалу впали в ступор, случай-то редкий! Хорошо, что на скамейке с нами был доктор команды, он сразу дал обезболивающее и оказал первую медпомощь. Кириллу точно было больно, так как оголился зубной нерв, ведь зуб был сломан почти до основания. Но через минуту он уже был готов выйти на паркет», — отметил один из тренеров клуба «ЧБК-2» Евгений Соловьев.

Сам игрок между тем рвался в игру. Тренерский штаб, убедившись, что с игроком все в порядке, отправил Кирилла на паркет. Тот постоянно прижимал майку ко рту, чтобы облегчить боль и продолжал вести партнеров по команде за собой.

«Осознал, что зуб выбит, только когда товарищ по команде передал мне его половинку на скамье. Это было даже смешно. Я злился, что меня убрали с паркета в такой ответственный момент», — рассказал Кирилл Никитин.

В общей сложности челябинский баскетболист провел в матче 23 минуты и набрал 13 очков. Он помог своей команде одержать сложнейшую победу со счетом 75:74. Что касается зуба, то в ближайшее время игроку предстоит визит к стоматологу. Перед «ЧБК-2» стоит задача попасть в топ-8 команд турнира. Решить ее проще, будучи в полном здравии и боевой физической форме.