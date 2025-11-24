Челябинского баскетболиста признали лучшим игроком первенства УрФО

Алексей Никитин помог команде выиграть турнир и завоевать путевку в полуфинальный этап российских соревнований

Российская федерация баскетбола подвела итоги межрегиональных соревнований среди юниорских команд, по итогам которых определились все полуфиналисты первенства России. В Уральском округе победу одержала сборная Челябинской области, а лучшим игроком турнира признан Алексей Никитин, сообщает пресс-служба РФБ.

Алексей Никитин показал впечатляющие результаты в составе команды «Челябинская область — 1» на первенстве УрФО. Воспитанник Сергея Нечаева из спортивной школы «Олимп» стал лучшим по подборам (15,8), коэффициенту полезности (39,2 балла!) и среднему показателю «плюс-минус» («+50,3»).

Алексей — единственный баскетболист, кто оформлял дабл-дабл в каждой игре межрегиональных соревнований среди юниоров 2009 года рождения. Центровой челябинской команды продемонстрировал и отличную меткость в бросках, став вторым снайпером с 28,8 очка.

Сборная «Челябинская область — 1», в составе которой играл Алексей, не просто стала лучшей на первенстве УрФО в Нижнем Тагиле, а установила рекорд — обыграла всех соперников с внушительным преимуществом и преодолела во всех играх отметку в 100 очков!

Подопечные Сергея Нечаева и Евгения Соловьева одержали вверх над «Свердловской областью — 2» со счетом 100:38, «ХМАО-ЮГРА» (107:31), «Челябинской областью — 2» (119:62) и в финале разгромили «Свердловскую область — 1», занявшую второе место, с трехкратным перевесом — 105:34.

Отметим, что на межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди юниоров 2009 года рождения приняли участие 36 команд. Состязания прошли в шести федеральных округах. В полуфинальный этап турнира отправились 19 лучших коллективов.