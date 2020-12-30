Челябинское волейбольное «Динамо» уступило в заключительном матче 2020 года

Команда находится на последнем месте в турнирной таблице

Вечером 30 декабря состоялся волейбольный матч между мужскими командами «Динамо» из Челябинска и «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.

К сожалению, как и в прошлой игре против пермской «Камы», челябинцам не удалось выиграть. Было сыграно три партии, они завершились со счетом 25:21, 25:20 и 25:15 в пользу «Локомотив-Изумруд». Итоговый счет матча — 3:0. Это второй «сухой» проигрыш челябинцев подряд.

Это был завершающий матч 2020 года. Следующую игру челябинское волейбольное «Динамо» проведет 8 января. Они встретятся с «Магниткой» из Магнитогорска.