Челябинский журналист выпустил спортивный альманах ко Дню физкультурника

Наш корреспондент выпустил книгу в память о погибшем отце

Сегодня в России отмечают главный спортивный праздник — День физкультурника. К этому событию наш корреспондент Виталий Визаулин выпустил свою первую книгу — «Спортивная слава Южного Урала». В ней он отразил главные спортивные события года. Этот альманах он выпустил в память о своем отце — тот при жизни мечтал о том, чтобы его сын написал авторскую книгу.

«Три года назад его не стало, тяжелая болезнь оказалась сильней. А еще при жизни он неоднократно мне говорил: «Виталик, ты уже состоялся как спортивный журналист. Напиши книгу о спорте. У тебя же столько интересных историй и интервью со спортсменами!», — рассказывает наш корреспондент Виталий Визаулин.

Книга вышла только в этом году. В ней нет интервью или очерков о спортсменах, но есть репортажи с соревнований. В книге показана вся многогранность спортивного региона, рассказываются о главных спортивных событиях года — проведение статусных и значимых соревнованиях в Челябинской области, успешное выступление наших земляков на российских и международных турнирах, результаты спортивных команд в чемпионатах страны и многое другое.

Инициатором выпуска такого спортивного альманаха выступил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. В правительстве региона он является куратором развития спортивной отрасли. Именно он и предложил нашему корреспонденту выпустить альманах для того, чтобы отразить главные спортивные события года, рассказать и показатель читателям о том, как многогранен спорт на Южном Урале. Министерство спорта Челябинской области поддержало эту инициативу, выступило заказчиком.

«Я очень рад тому, что все так удачно сложилось. Это мой первый опыт, раньше никаких собственных книг не издавал. Но такой альманах мы с министерством спорта планируем издавать ежегодно. В следующем году есть идея сделать его двухтомником. Хотелось бы отдельно отразить развитие физической культуры и спорта во всех городах и районах области», — добавил Виталий Визаулин.

Корреспондент ИА «Первое областное» нам сообщил, что работа над созданием второго альманаха уже началась. Наш спортивный журналист начал собирать необходимую информацию, которая ляжет в основу второго издания. Двухтомный альманах будет посвящен главным спортивным событиям 2024 года и будет издан в марте следующего года.