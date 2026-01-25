Челябинский журналист назвал самых красивых спортсменок Южного Урала

Корреспондент 1obl.ru дал свой субъективный взгляд на сильных, стройных и элегантных девушек

Челябинская область богата не только спортивными победами, но и потрясающими спортсменками, чья красота не уступает их мастерству. В Международный день женского спорта мы обратились к нашему спортивному корреспонденту Виталию Визаулину и попросили его выбрать самых ярких, интересных и притягивающих взгляд спортсменок. Субъективный, но приятный глазу рейтинг, который подтверждает, что красота в спорте — страшная сила!

Свой рейтинг наш коллега составил таким образом, чтобы учитывались не только красота спортсменок, но и их регалии. Безусловными лидерами в рейтинге по совокупности заслуг журналист назвал тхэквондистку Татьяну Минину и дзюдоистку Сабину Гилязову. Победы на престижнейших мировых аренах сделали их лица знакомыми даже далеким от спорта челябинцам.





«Эти спортсменки — настоящая находка для репортера. Они не только побеждают, но и блестяще формулируют свои мысли, давая яркие цитаты, которые потом разлетаются по всем СМИ. А еще они обладают безукоризненным вкусом. Будь то торжественный прием у губернатора или городские соревнования, они всегда выглядят стильно и уместно», — считает Виталий Визаулин.

Выделять девушек и расставлять их по местам в рейтинге наш коллега не стал. Но с уверенностью выделил целый вид спорта, где, по его мнению, царит особая эстетика. Его фаворит — легкая атлетика.

«Три года назад в Челябинске проходил чемпионат России по легкой атлетике. Знаете, я никогда в жизни не видел в одном месте так много красоты! К нам приезжали сильнейшие спортсменки страны, и в каждую из них можно было влюбиться — настолько они все стройные, подтянутые. Это главный вывод, который я сделал с этих соревнований», — добавляет Виталий.

И еще наш коллега предупреждает: никогда не стоит судить по внешности спортсменки и предполагать, каким видом спорта она занимается. Такие догадки, как правило, в точку не попадают. Яркий тому пример — боксерша Ева Никитина.

Ну как по ее внешнему виду определить, что она в ринге наносит сильнейшие удары соперницам? Или возьмите Кристину Новицкую. Не зная ее, не подумаешь о том, что она занимается тяжелой атлетикой.

«Девушки в спорте — это прежде всего дисциплина, несгибаемый характер и целеустремленность. Умение ставить цель и добиваться ее, несмотря ни на что. Это упорство и жажда быть лучшей — вот что составляет их главную, внутреннюю красоту, которая лишь подчеркивается внешней», — резюмирует корреспондент 1obl.ru.

С этим невозможно не согласиться. Поздравляем всех спортсменок с их праздником! Оставайтесь первыми не только на пьедестале, но и в жизни, продолжая вдохновлять своим примером новое поколение чемпионок.