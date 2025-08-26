Челябинский вуз станет центром развития студенческой лиги по гонкам дронов

ЮУрГУ получит современное оборудование и инвентарь для занятий современным видом спорта

Южно-Уральский госуниверситет вошел в число 20 вузов, которые станут центрами развития студенческой лиги по гонкам дронов. Он получит комплекты для проведения соревнований: пульты управления, дроны 75 класса, шлемы, трассы и лицензии симулятора «Квадросим». Лучшие студенты вуза по итогам отборочных соревнований отправятся в суперфинал студенческой лиги, сообщает Федерация гонок дронов России.

На получение современного оборудования для занятий гонками дронов было подано более 130 заявок. Всероссийская федерация отобрала 20 учреждений, которым и передаст спортивное оборудование.

«Наш вуз движется в ногу со временем. И здорово, что мы теперь будем развивать новое направление. Гонки дронов — современный вид спорта, у которого большое будущее. Кроме того, это еще и прикладная дисциплина, в нынешних реалиях она получает еще большую значимость», — считает директор Института спорта, сервиса и туризма ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Опробовать новинки студенты ЮУрГУ смогут уже с началом учебного года. С 1 сентября по 29 октября в вузах пройдут отборочные соревнования в техническом симуляторе. В ноябре 2025 года состоится Гранд-финал, куда попадут 40 лучших пилотов страны.