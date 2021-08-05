Челябинский волейбольный клуб заключил контракты с чемпионами Европы

Руководство ВК «Динамо» усилилось четырьмя новыми игроками «Локомотива»

Мужской волейбольный клуб «Динамо» объявил о подписании соглашений с четырьмя новыми игроками, выступавшими в минувшем сезоне за новосибирский «Локомотив», — Ильей Казаченковым, Романом Мурашко, Денисом Голубевым и Слави Костадиновым. Двое из них являются действующими чемпионами Европы среди молодежных команд, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Илья Казаченков и Роман Мурашко прошлой осенью стали чемпионами Европы среди молодежных команд в возрасте до 20 лет. Причем на турнире в Чехии наша сборная выиграла абсолютно все матчи, а Казаченков был капитаном команды. Родился он в 2001 году и выступает на позиции доигровщика, является воспитанником новосибирского «Локомотива». В прошлом сезоне стал одним из самых результативных игроков команды. В составе сборной страны был также вице-чемпионом мира (U-19) в 2019 году.

Роман Мурашко является серебряным призером молодежного чемпионата мира (2019), на котором был признан лучшим нападающим, также он чемпион Европы (U-20). Волейболом начал заниматься в Калининграде, однако в клубной карьере на профессиональном уровне выступал только в родном Новосибирске.

Денис Голубев и Слави Костадинов также минувший сезон провели в новосибирском «Локомотиве». Напомним, что ранее челябинское «Динамо» подписало контракты с доигровщиком Александром Мочаловым, а также с центральными блокирующими Дмитрием Тряпкиным, Иваном Панычевым и Арсением Королевым.

Автор: Степан Тимощук