Сегодня, 4 апреля, стало известно расписание суперфинала Высшей лиги «А» сезона 2021/2022. Челябинский волейбольный клуб «Динамо» сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска. Первые поединки пройдут 9 и 10 апреля в Челябинске. Серия продлится до трех побед, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Победитель суперфинала имеет возможность напрямую выйти в дивизион выше — в Суперлигу. А команда, занявшая 2-е место в суперфинале, играет с командой, занявшей 13-е место в Суперлиге, переходные матчи до трех побед.

Напомним, что волейболисты челябинского клуба «Динамо» одержали две победы в заключительном, 8-м туре финального этапа чемпионата России в Высшей лиге «А» над подмосковной «Искрой». Этот успех позволил южноуральцам подняться на первую строчку в турнирной таблице финального этапа Высшей лиги «А» и стать лучшей командой регулярного чемпионата.

Расписание матчей по челябинскому времени:

9 апреля — начало в 19:00, СК «Метар-Спорт» (Черкассая, 1)

10 апреля — начало в 17:00, СК «Метар-Спорт» (Черкассая, 1)