Челябинский волейбольный клуб «Динамо» успешно выступил на предварительном этапе Кубка России

В первом туре южноуральцы выиграли в двух матчах из трех

В Екатеринбурге завершился групповой этап предварительного Кубка России по волейболу среди мужских команд. Достойно стартовало в турнире челябинское «Динамо» — команда одержала две победы, уступив лишь хозяевам соревнований, и прошла в следующий раунд турнира, сообщает пресс-служба челябинского волейбольного клуба.

На предварительном этапе Кубка России в Екатеринбурге соперниками нашей команды стали три коллектива — местный «Локомотив-Изумруд», ВК «Тюмень», а также «Магнитка». В первый день турнира нашим ребятам противостояли хозяева площадки. К сожалению, «Динамо» уступило в трех партиях (22:25, 22:25, 17:25).

Зато челябинцы сполна реабилитировались в двух следующих поединках. Особенно драматичной получилась игра против соседей из «Магнитки». Отдав соперникам первый сет (23:25), динамовцы одержали победы в трех следующих партиях. Причем в решающей 25 очков для выявления победителей командам не хватило. В итоге 28:26 в пользу Челябинска.

Наконец, в заключительный день «Динамо» противостояла «Тюмень». На сей раз наши волейболисты не отдали сопернику ни сета, одержав уверенную победу со счетом 3:0. Особенно впечатляющей стала первая партия, в которой челябинцы победили — 25:14.

Результаты. Кубок России памяти Николая Буробина по волейболу среди мужских команд. Предварительный этап, Екатеринбург.

3 сентября

«Локомотив-Изумруд» — «Динамо» (Челябинск) — 3:0 ( 25:22, 25:22, 25:17)

4 сентября

«Динамо» (Челябинск«) — ВК «Магнитка» −3:1 (23:25, 25:15, 25:23, 28:26)

5 сентября

ВК «Тюмень» — «Динамо» (Челябинск) — 0:3 (14:25, 19:25, 23:25)