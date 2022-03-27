Челябинский волейбольный клуб «Динамо» претендует на выход в суперлигу

После двух побед над московским МГТУ южноуральцы вышли на второе место в финале Высшей лиги «А»

Сегодня, 27 марта, волейболисты челябинского клуба «Динамо» одержали победу в повторном поединке над столичным МГТУ со счетом 3:2. Этот успех позволил южноуральцам подняться на вторую строчку в турнирной таблице финального этапа Высшей лиги «А», дающее возможность побороться за место в элите российского чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Днем ранее «динамовцы» в упорном поединке выиграли у МГТУ на тай-брейке. Аналогичным образом сложился и повторный матч команд, в котором хозяева площадки также смогли сломать сопротивление соперников в пяти сетах. Оба матча получились очень захватывающими и прошли по идентичному сценарию. В первый игровой день челябинская команда выиграла первые два сета, причем оба прошли в очень упорной борьбе. Как обычно вел игру Роман Мурашко, на счету которого несколько сетов. Также надежно в обороне и продуктивно в атаке играл капитан Александр Мочалов. Но удача была на стороне Челябинска. Сначала 27:25, затем 25:23.

Однако в двух следующих партиях МГТУ сумел перехватить инициативу и не только вернуть в игру интригу, но и сравнять счет. Все решалось на тай-брейке, где снова свое весское слов сказали Роман Мурашко и Александр Мочалов. У обоих по эйсу. В итоге трудная победа 15:12. Первый матч остался за «Динамо» — 3:2 по сетам.

Повторный поединок на следующий день проходил по точно такому же сценарию. Две первые партии вновь остались за «Динамо». Причем, на сей раз челябинцы выиграли даже легче, чем днем ранее — 25:20 и 25:17. Стоит отметит, что во втором сете травму получил лидер атак динамовцев Роман Мурашко. Главный тренер «Динамо» Алексей Андреев заменил своего лидера, а вышедший на площадку Глеб Радченко подал четыре (!) эйса подряд, предопределив победу своей команды.

Однако, как и в первый день, преимущества челябинцы не удержали, позволив в последующих двух партиях сопернику счет сравнять. Вновь все решалось на тай-брейке. Сет начался для «Динамо» удачно — 3:0. Все это время на подачах был Слави Костадинов. В дальнейшем челябинцы играли уверенно и довели пятый сет и, соответственно, весь матч до победы — 15:11 и 3:2. За тур до конца «регулярки» «Динамо» потеснило МГТУ со второго места.

«Результатом доволен, что касается игры, конечно, хотелось бы лучше. Но сейчас для всех команд нужны победы, все бьются до конца и поэтому такие тяжелые матчи. Сейчас нет смысла наигрывать новые схемы или давать новые установки — надо доиграть до конца регулярный чемпионат», — подвел итог двухматчевому противостоянию главный тренер ВК «Динамо» Алексей Андреев.

Впереди у челябинцев два последних матча чемпионата — 2 и 3 апреля наша команда принимает на своей площадке подмосковную «Искру», замыкающую турнирную таблицу финального этапа. «Динамо» отстает на одну победу от лидера турнира, «Новы» из Новокуйбышевска. Напомним, что по итогам финального этапа победитель чемпионата Высшей лиги «А» напрямую выходит в суперлигу, а команда, занявшая второе место, сыграет стыковые матчи с соперником, занявшем предпоследнее место в суперлиге за право быть представленным в элите российского чемпионата.