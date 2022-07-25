Руководство челябинского мужского волейбольного клуба «Динамо» подписало контракт с доигровщиком Павлом Юринским. С 2019 года игрок выступал за новосибирский «Локомотив-СШОР». Волейболист уже присоединился к команде на сборах, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
20-летний Павел Юринский волейболом начал заниматься в Зеленогорске. Первый тренер — Павел Морозов. С 2017 по 2019 годы выступал за новосибирский «Локомотив-ЦИВС», а позже за «Локомотив-СШОР». Спортсмен уже присоединился к челябинской команде на учебно-тренировочном сборе в Аше, который пройдет до 7 августа.
После команда отправится на традиционный турнир памяти В. Ф. Давыдова, который пройдет в 20-х числах августа. Отметим, что в межсезонье состав команды претерпел большие изменения — клуб покинули ряд ключевых игроков, на их места были приглашены шесть новобранцев. Южноуральскую команду покинули выступавшие на правах аренды игроки новосибирского «Локомотива»: Слави Костадинов, Денис Голубев, Роман Мурашко и Илья Казаченков.
Напомним, в прошлом сезоне волейболисты челябинского «Динамо» завоевали серебряные медали чемпионата России. Директор волейбольного клуба «Динамо» Юрий Кучкин в интервью ИА «Первое областное» подвел итоги успешного сезона-2021/2022.
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