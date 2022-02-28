Волейболисты челябинского клуба «Динамо» провели два гостевых матча в четвертом финальном туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Южноуральцы дважды обыграли московскую «Искру» — 3:0 и 3:2., сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
Первый матч завершился в трех партиях в пользу челябинцев. Команды провели хороший матч и показали красивый волейбол. Но «Динамо» было сильнее во всех аспектах. По итогу победа со счетом 3:0 (21:25, 18:25, 21:25).
Во втором матче была настоящая битва. Москвичи успешно начали матч, выиграв первый сет. Однако затем «Динамо» перевернуло игру и победила в двух партиях. В четвертом сете «Искра» снова включилась и перевела матч на тай-брейк. Решающий игровой отрезок остался за гостями. Победа челябинского клуба — 3:2 (25:22, 21:25, 20:25, 25:20, 12:15).
Следующие матчи «Динамо» проведет 11 и 12 марта на домашней площадке против команды «ЦСКА» из Московской области.
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